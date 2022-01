Francja: Około 54 tys. osób demonstrowało w całym kraju przeciwko paszportom covidowym

Cztery manifestacje przeciwników paszportów covidowych zgromadziły w sobotę w Paryżu około 7 tys. osób, w tym 5,8 tys. na wiecu zorganizowanym przez ugrupowanie Patrioci Floriana Philippota. W innych miastach Francji protestowało w sumie około 47 tys. osób - szacuje MSW.

"Brawo dla Djokovica", "Wolność", "Nie dla szczepionki" - wykrzykiwali przeciwnicy paszportów na stołecznym Placu Trocadero, gdzie manifestanci przynieśli wiele flag francuskich i regionalnych, m.in. korsykańskich i bretońskich.

Część protestujących twierdziła, że należą do ruchów prawicowych. Większość banerów wyrażała wrogość do polityki władz wobec pandemii Covid-19. "To nie wirusa chcą kontrolować, tylko Ciebie", "Demokracja w niebezpieczeństwie", "Toksyczna szczepionka" - można było przeczytać na transparentach.

"To nazizm, apartheid, nie jestem szczepiona i ogólnie jestem przeciwko szczepionkom" - powiedziała cytowana przez AFP 60-letnia Claire, potępiając bezwzględnie "skorumpowany system" i "instrumentalizowane media".

Inne manifestantki, Laurence i Anne-Sophie, wymachiwały transparentem z napisem "Wściekłe matki". "Jesteśmy zaszczepione, ale bierzemy udział w proteście, ponieważ jesteśmy przeciwne paszportom sanitarnym dla nastolatków" - podkreśliły kobiety, również cytowane przez AFP.

Novak "Djokovic jest trochę naszym idolem" - stwierdził z kolei Pascal, który protestował przeciwko szczepieniom w Bordeaux. Mężczyzna demonstrował z grupą rodziców dzieci zapisanych do szkoły tenisa, którzy chcą wesprzeć trenera. Stracił on pracę, ponieważ nie chce się zaszczepić.

"Jestem przeciwko prawom, które stają się drakońskie" - wyjaśnił mediom 28-letni pracownik socjalny Rohan podczas protestu w Lille. "Nie kwestionuję faktu, że istnieje choroba, ale są to preteksty zdrowotne do dzielenia ludzi i wprowadzania segregacji" - powiedziała natomiast 47-letnia Celine, która demonstrowała w Tuluzie.

Według policji lub prefektur 1300 osób demonstrowało w sobotę w Lyonie, 1140 w Nantes, 1000 w Bordeaux, 950 w Rennes, 750 w Marsylii, 650 w Clermont-Ferrand. Podczas manifestacji policja zatrzymała cztery osoby.

W niedzielę Senat Francji ma ponownie debatować nad ustawą przekształcającą obowiązujące paszporty sanitarne w paszporty szczepionkowe, które nie będą już zawierać wyników testów PCR czy antygenowych umożliwiających wejście do miejsc publicznych i transportu dalekobieżnego. W sobotę około 0,5 mln Francuzów traci ważność swoich paszportów z uwagi na brak szczepienia trzecią dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Władze rozważają skrócenie ważności paszportów do czterech miesięcy od kolejnych dawek szczepionek.

Z Paryża Katarzyna Stańko