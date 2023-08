Na paryskim lotnisku Orly doszło w czwartek do opóźnień w związku z awarią systemu obsługi bagażu - poinformowała agencja AFP.

Agencja, powołując się na źródło na lotnisku, podała, że usterka, którą wykryto wczesnym rankiem, nie została do popołudnia "zidentyfikowana ani naprawiona", co miało doprowadzić do znacznych opóźnień i "chaosu".

Operator lotniska, ADP Group, określił sytuację jako "bezprecedensową awarię" i powiedział, że zespoły techniczne pracują nad problemem.