Francja: Organizacje muzułmańskie poparły rządową kartę zasad islamu

Prezydent Francji Emmanuel Macron z zadowoleniem przyjął „jasne zobowiązanie” Francuskiej Rady ds. Kultu Muzułmańskiego (CFCM) w sprawie podpisania karty zasad islamu po spotkaniu z przedstawicielami CFCM w poniedziałek – poinformował Pałac Elizejski.

To "jasne i precyzyjne zobowiązanie na rzecz Republiki" - podkreślił Pałac Elizejski.

Karta zasad islamu we Francji potwierdza m.in. zasadę równości mężczyzn i kobiet, odrzuca "instrumentalizację islamu do celów politycznych" oraz zakłada "zgodność wiary muzułmańskiej z zasadami Republiki".

Po kilku tygodniach narad organizacje wchodzące w skład CFCM ogłosiły w sobotę w komunikacie prasowym porozumienie w sprawie podpisania karty.

To otwiera drogę do "ustrukturyzowania" drugiej religii we Francji, a w szczególności umożliwia utworzenie Krajowej Rady Imamów (CNI), która będzie odpowiedzialna za kontrolę imamów nauczających we Francji - uważają komentatorzy.

W połowie listopada ub.r. prezydent zażądał od CFCM formalnego potwierdzenia republikańskich zasad w ramach swojej ofensywy przeciw "separatyzmowi" i radykalnemu islamowi.

"Jeśli organizacje nie podpiszą tej karty, wyciągniemy konsekwencje" - ostrzegał prezydent.

Władze zwiększyły nacisk na przedstawicieli muzułmańskich organizacji po zamordowaniu nauczyciela Samuela Paty'ego w połowie października oraz po ataku terrorystycznym w bazylice w Nicei dwa tygodnie później.

Zgodnie z komunikatem prasowym CFCM w karcie, której treść nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej, podkreśla się, że "zasada równości wobec prawa zobowiązuje wszystkich obywateli, w tym muzułmanów we Francji, do respektowania prawa Republiki jako gwaranta jedności i spójności naszego kraju".

Liczący kilka stron tekst odrzuca wszystkie formy dyskryminacji i nienawiści wobec osób niewierzących.

Karta podkreśla również, że "wrogie nastawienie do muzułmanów we Francji i do symboli ich wiary jest dziełem ekstremistycznej mniejszości, której nie można mylić ani z państwem, ani z narodem francuskim" - wskazano również w komunikacie CFCM.

Karta zakazuje "ingerencji" obcych państw w praktykowanie kultu muzułmańskiego. Jeden z jej zapisów przewiduje bardziej rygorystyczne zasady w kwestii darowizn zagranicznych w wysokości ponad 10 tys. euro.

Władze francuskie chcą w ciągu kilku lat położyć kres obecności we Francji 300 zagranicznych imamów wysłanych przez Turcję, Maroko i Algierię - ocenia dziennik "Le Monde".

CFCM zobowiązało się do przedstawienia programu działań Krajowej Rady Imamów lokalnym podmiotom, imamom i zarządcom meczetów.

Z Paryża Katarzyna Stańko