Francja: Organizacje pozarządowe apelują o zamknięcie ferm norek we Francji

Organizacja Respect for Animals, Fur Free Alliance oraz One Voice apelują o zamknięcie ferm norek we Francji. Norki hodowane są we Francji w strasznych warunkach – poinformowały organizacje, ujawniając drastyczne zdjęcia z czterech francuskich ferm norek.

Zdjęcia na czterech fermach zostały wykonane w sierpniu 2020 r. - poinformowały organizacje pozarządowe.

W departamencie Eure-et-Loir norki trzymane są w skandalicznych warunkach, są ściśnięte w klatkach z ogromnymi ilościami odchodów; nie da się oddychać powietrzem w fermach - twierdzą organizacje, które wzywają do zamknięcia ferm do końca roku na podstawie dekretu ministerialnego.

Organizacje wskazują, że na francuskich fermach norek w klatkach przebywają okaleczone, chore i sparaliżowane zwierzęta z ropiejącymi oczami, obciętymi ogonami, w stertach odchodów, które dodatkowo powodują zanieczyszczenie gleby.

Organizacje wystosowała petycję w sprawie zamknięcia ferm norek dostępną na stronie www.stop-fourrure.fr.

Od kilku lat o zamknięcie ferm norek we Francji walczy również fundacja francuskiej aktorki Brigitte Bardot - La Fondation Brigitte Bardot (FBB). Organizacja oraz tancerka i choreografka Marie-Claude Pietragalla po publikacji drastycznych materiałów nagranych w grudniu 2019 r. na fermie norek w Haute-Saone wezwały ówczesną minister ds. transformacji ekologicznej Elisabeth Borne do "zakończenia cierpienia zwierząt na fermach" i zamknięcia ich we Francji.

Wraz z 17 organizacjami pozarządowymi FBB domaga się: zakazu hodowli zwierząt na futro we Francji, zakazu importu futra schwytanych zwierząt, wzmocnienia kontroli celnych przewozu gatunków chronionych lub zwierząt domowych (psów i kotów), których handel futrami jest zabroniony we Francji.

FBB domaga się również wdrożenia ustawy złożonej przez około 100 posłów w 2019 r., która miała zakazać hodowli norek na futra i handlu norkami we Francji.

Borne jeszcze jako minister ds. transformacji ekologicznej miała ogłosić swoje decyzje odnośnie ferm norek, ale z powodu pandemii koronawirusa ustawa nie została wdrożona.

Część światowych projektantów mody zrezygnowała z promowania futer podczas pokazów mody: Gucci, Tom Ford, Burberry, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Mickael Kors, Jean-Paul Gaultier czy Versace, jednak m.in. dom mody Chanel upiera się przy używaniu futer, choć zrezygnował z egzotycznych skór krokodyli, węży i płaszczek oraz zwierząt hodowanych i zabijanych w skandalicznych warunkach.

Z Paryża Katarzyna Stańko