Francja: Organizacje pozarządowe złożyły skargę przeciwko odwiedzającemu Paryż saudyjskiemu księciu

Organizacje pozarządowe złożyły w czwartek w paryskim sądzie skargę przeciwko saudyjskiemu księciu Mohammedowi ibn Salmanowi, faktycznemu władcy Arabii Saudyjskiej. Zarzucają mu współudział w zabójstwie dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Książę przybył do stolicy Francji na spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Skargę złożyły dwie organizacje pozarządowe: Democracy for the Arab World Now (DAWN) i stowarzyszenie Trial International. 42-stronicowy dokument podkreśla, że książę "jest wspólnikiem tortur i porwania Chaszodżdżiego".

Narzeczona Chaszodżdżiego Hatice Cengiz zaznaczyła natomiast w piśmie do agencji AFP, że jest "zgorszona" tym, iż prezydent Francji będzie gościł w czwartek saudyjskiego następce tronu na kolacji. "Jestem zgorszona i oburzona tym, że Emmanuel Macron przyjmuje ze wszystkimi honorami oprawcę mojego narzeczonego" - napisała.

Macron przyjmie księcia w czwartek wieczorem w Pałacu Elizejskim. Rozmowy mają dotyczyć kryzysu energetycznego, Iranu oraz wojny na Ukrainie.

Chaszodżdżi był krytycznym wobec władz saudyjskich niezależnym dziennikarzem piszącym między innymi dla "Washington Post". Został zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego poszedł 2 października 2018 roku, by załatwić formalności związane ze ślubem z Cengiz. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa, gdy zawiodły próby nakłonienia dziennikarza do dobrowolnego powrotu do kraju. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Saudyjski prokurator przyznał, że zostały rozczłonkowane i wyniesione z konsulatu.

Z Paryża Katarzyna Stańko