Pomysł Putina ws. utworzenia "hubu gazowego" w Turcji nie ma sensu

Pomysł utworzenia "hubu gazowego" w Turcji w celu eksportowania gazu do Europy, co zaproponował rosyjski prezydent Władimir Putin tureckiemu prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, jest pozbawiony sensu.

"Tworzenie nowej infrastruktury, która pozwoliłaby nam importować więcej rosyjskiego gazu, nie ma dla nas sensu - zakomunikował Pałac Elizejski. - Kilka miesięcy temu prawie 40 proc. gazu dostarczanego do Unii Europejskiej pochodziło z Rosji. Dziś ten udział wynosi tylko 7,5 proc. i nadal powinien się zmniejszać".

Władimir Putin zaproponował, żeby rosyjski gaz trafiał do Europy za pośrednictwem Turcji

Putin zaproponował Erdoganowi utworzenie "hubu gazowego" w Turcji i zaznaczył, że szlak przez ten kraj jest "najbardziej niezawodną drogą" transportu surowca z Rosji do Unii Europejskiej. Zdaniem rosyjskiego prezydenta umożliwiłoby to Europejczykom otrzymywanie gazu po mniej "wygórowanych" cenach.

"Rosja i Turcja mogą wspólnie zdecydować o eksporcie większej ilości gazu, ale nie może to dotyczyć Unii Europejskiej, która ma być suwerenna, musi zmniejszać swoją zależność, a ponadto jest zobowiązana do transformacji klimatycznej, co jest niezgodne z tego rodzaju rozumowaniem" - podkreślono w komunikacie Pałacu Elizejskiego.