Francja: Papież: przybyłem do Marsylii, dołączając do wielkich świętych, którzy tu pielgrzymowali

Papież Franciszek w pierwszym przemówieniu wygłoszonym po przylocie do Marsylii w piątek powiedział, że przybył do tego miasta na południu Francji, dołączając do "wielkich" świętych, którzy tam pielgrzymowali. Wymienił wśród nich św. Jana Pawła II.

Podczas nabożeństwa maryjnego w bazylice Notre-Dame de la Garde z udziałem duchowieństwa papież podkreślił: "Przybywając do Marsylii dołączyłem do wielkich: świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, świętego Karola de Foucauld, świętego Jana Pawła II i wielu innych, którzy przybyli tu jako pielgrzymi, aby powierzyć się Naszej Pani z Garde".

Karol Wojtyła był w Marsylii w 1947 roku.

Franciszek podkreślił, że Marsylia leży na "skrzyżowaniu narodów".

Do przedstawicieli duchowieństwa apelował o to, by byli "narzędziami miłosierdzia", "mężczyznami i kobietami współczucia".

"Otwórzmy drzwi kościołów i plebanii, ale przede wszystkim drzwi serca, aby poprzez naszą łagodność, życzliwość i gościnność ukazać oblicze naszego Pana" - prosił Franciszek.

Wzywał: "Ktokolwiek do was podejdzie, niech nie znajdzie dystansu i osądu, lecz świadectwo pokornej radości, bardziej owocne niż jakakolwiek dostrzegalna zdolność".

"Niech zranieni życiem znajdą bezpieczną przystań w waszym spojrzeniu, otuchę w waszym uścisku, czułość w waszych dłoniach, zdolnych do otarcia łez" - zachęcał papież.

Jego zdaniem konieczne jest to, by "hojnie rozdawać przebaczenie Boga"; "zawsze, zawsze, aby przez łaskę uwolnić ludzi z okowów grzechu i uwolnić ich od blokad, wyrzutów sumienia, urazów i leków, których sami nie mogą pokonać".

"Bądźcie blisko wszystkich, zwłaszcza słabych i najuboższych i nigdy nie pozwólcie, aby tym, którzy cierpią zabrakło waszej uważnej i dyskretnej bliskości" - mówił Franciszek duchowieństwu w bazylice Notre-Dame de la Garde.

Papież przyjechał tam prosto z lotniska. W Marsylii, dokąd przybył z okazja forum dialogu Spotkań Śródziemnomorskich pozostanie do soboty wieczorem.

Z Marsylii Sylwia Wysocka (PAP )

sw/ adj/