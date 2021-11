Francja: Parlament przegłosował projekt ustawy przeciw znęcaniu się nad zwierzętami

Francuski parlament niemal jednogłośnie przegłosował w czwartek projekt ustawy przeciw znęcaniu się nad zwierzętami - przekazała AFP. Ustawa była oczekiwana przez społeczeństwo - podkreśliła agencja.

Nowe regulacje będą dotyczyć szeregu zagadnień związanych ze zwierzętami. Zawarte w nich są m.in.: zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach i delfinariach, zakaz sprzedaży szczeniąt i kociąt w sklepach zoologicznych oraz zaostrzenie kar za znęcanie się, bądź pozostawienie swoich podopiecznych.

Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach zacznie funkcjonować za dwa lata, a dzikie zwierzęta pod nadzorem właścicieli tych miejsc będą musiały być wypuszczone na wolność - relacjonowała francuska agencja.

Zakaz sprzedaży szczeniąt i kociąt wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Dodatkowo zakazane będzie wystawianie żywych zwierząt w witrynach sklepowych. Także sprzedaż zwierząt w internecie będzie lepiej nadzorowana - podała AFP.

Zapisy ustawy mówią o "wzmocnieniu więzi pomiędzy zwierzętami i ludźmi". Partia na rzecz zwierząt (Partie Animaliste) zachwalała ustawę, podkreślając nadzieję na to, że uda się osiągnąć jeszcze więcej.

"Dobrostan zwierząt nie jest kaprysem mieszkańców miast, którym brakuje kontaktu z przyrodą, ani jakąś przelotną modą. Dla wzrastającej liczby Francuzów jest to temat wrażliwy i na wskroś polityczny" - mówił Loic Dombreval, weterynarz z zawodu i współautor projektu z partii Republiko Naprzód! (LREM).

We Francji co drugi obywatel posiada zwierzę domowe, jednak co roku około 100 tys. takich podopiecznych jest porzucane - zauważa AFP.