Francja: Parlament przegłosował zniesienie stanu zagrożenia zdrowia

Francuski parlament ostatecznie przyjął w czwartek wieczorem ustawę o zakończeniu w całym kraju 11 lipca stanu zagrożenia zdrowia. Pozostawiono jednak możliwość stosowania do jesieni ograniczeń społecznych w zależności od sytuacji epidemicznej.

Stan zagrożenia zdrowia został we Francji wprowadzony 24 marca i w maju został przedłużony do 10 lipca. Parlament zdecydował o nieprzedłużaniu go na podstawie danych, mówiących o codziennym przyroście zgonów w graniach 10-20 oraz o spadającej ilości nowych przypadków zakażeń.

Stan zagrożenia zdrowia 11 lipca przestanie obowiązywać we Francji, utrzymany jednak zostanie do końca października we francuskich terytoriach zamorskich - w Gujanie i na wyspie Majotta, gdzie koronawirus nadal rozprzestrzenia się w szybkim tempie.

"Celem jest zrobienie wszystkiego, aby uniknąć drugiej fali zakażeń" - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w czwartek wieczorem w wywiadzie dla regionalnej prasy. Szef państwa podkreślił, że "nie wyszliśmy z kryzysu zdrowotnego, ale z jego najostrzejszej fazy" i przeszliśmy do etapu "wzmożonej czujności".

We Francji od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 165 719 osób. Stwierdzono 29 861 zgonów.