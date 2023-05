Francja: Parlament przyjął rezolucję o wpisaniu Grupy Wagnera na unijną listę organizacji terrorystycznych

Deputowani w Zgromadzeniu Narodowym przyjęli we wtorek rezolucję, wzywającą do wpisania rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera na listę organizacji terrorystycznych prowadzoną przez Unię Europejską.

Według uchwały przyjętej jednomyślnie "nadużycia grupy Wagnera należy kwalifikować jako akty terrorystyczne". Rezolucja wzywa rząd Francji do "mobilizacji dyplomatycznej", aby UE przychyliła się do tej prośby, co powinno umożliwić skuteczniejsze karanie członków Grupy Wagnera i ich popleczników, w szczególności finansowe.

Minister spraw zagranicznych Catherine Colonna poparła inicjatywę parlamentarną: "Wasze przesłanie zostało wysłuchane, bardzo podzielam wasz punkt widzenia. Zrobimy wszystko, aby pociągnąć tę grupę do odpowiedzialności i położyć definitywny koniec ich nadużyciom" - zapewniła Colonna.

Z Paryża Katarzyna Stańko