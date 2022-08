Francja: Parlament zgodził się na rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię

Francuski parlament ratyfikował protokoły akcesyjne pozwalające na rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię. We wtorek izba niższa, Zgromadzenie Narodowe, przyjęła odpowiednie ustawy zatwierdzone w zeszłym tygodniu przez Senat.

Francja dołączyła tym samym do "dwudziestu sojuszników", którzy już ratyfikowali protokoły - zaznaczyła minister spraw zagranicznych Catherine Colonna.

Przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO to znacząca i historyczna decyzja tych państw, które do tej pory twardo trzymały się swojej neutralności - zaznaczyła, dodając, że przyczyną tego zwrotu była inwazja Rosji na Ukrainę, która wstrząsnęła geopolityką. Podkreśliła, że prowadzona przez Rosję wojna to pokaz "brutalnej siły" i "niesłychanej przemocy (...) wymuszeń, gwałtów, zabójstw i deportacji".

Rozszerzenie NATO o kraje nordyckie zostało poparte we francuskim parlamencie przez wspierającą prezydenta Emmanuela Macrona koalicję oraz socjalistów i Republikanów. Deputowani skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego nie uczestniczyli w głosowaniu, posłowie skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej głosowali przeciwko - relacjonuje agencja AFP.

Do przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO niezbędna jest zgoda wszystkich 30 państw członkowskich Sojuszu. Dotychczas zastrzeżenia do tego procesu zgłaszała jedynie Turcja, która oskarżała te dwa państwa o wspieranie kurdyjskich organizacji uznawanych przez Ankarę za terrorystyczne.

W porozumieniu podpisanym pod koniec czerwca na szczycie NATO w Madrycie Turcja zgodziła się poprzeć akcesję Finlandii i Szwecji do Sojuszu w zamian za obietnicę wsparcia w walce z terroryzmem. Od tego czasu władze w Ankarze kilkakrotnie sygnalizowały, że ich zdaniem Sztokholm i Helsinki nie wywiązują się z tych zapisów, a jeśli tureckie warunki nie zostaną spełnione, zablokują ich akcesję.