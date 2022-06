Francja: Partia Rekonkwista prawicowego publicysty Zemmoura nie dostała się do parlamentu

Partia Rekonkwista prawicowego publicysty i kandydata w kwietniowych wyborach prezydenckich we Francji Erica Zemmoura nie dostała się do parlamentu. W niedzielnej II turze wyborów do Zgromadzenia Narodowego ugrupowanie zdobyło około 11 tys. głosów, tj. 0,05 proc.

Mimo dobrego wyniku w kwietniowych wyborach prezydenckich (7,07 proc. głosów) Zemmour odpadł w I turze wyborów parlamentarnych 12 czerwca w swoim okręgu w departamencie Var, przegrywając z kandydatką koalicji lewicy Nupes oraz kandydatem Zjednoczenia Narodowego.

W II turze żaden z członków Rekonkwisty nie dostał się do parlamentu.

Tuż po ogłoszeniu wyników niedzielnego głosowania Zemmour stwierdził, że brak większości bezwzględnej w Zgromadzeniu Narodowym dla koalicji prezydenckiej oznacza, że "Francja stała się niezarządzalna".

Z Paryża Katarzyna Stańko