Francja: Paryski Disneyland zacznie znowu działać 17 czerwca

Paryski Disneyland zostanie ponownie otworzony 17 czerwca, po ponadpółrocznej przerwie związanej z obostrzeniami epidemicznymi - przekazano w poniedziałek na stronie internetowej tego parku rozrywki.

Jak przekazała AFP, Disneyland był zamknięty od 30 października, jednak na fali luzowania obostrzeń we Francji z powodu ustępującej trzeciej fali zakażeń koronawirusem, jest przygotowywany na przyjmowanie gości w wakacje.

"Z przyjemnością informujemy, że paryski Disneyland otworzy się 17 czerwca. Otwarcie obejmie takie obiekty jak Disneyland Park, Walt Disney Studios, hotel Newport Bay Club oraz wioskę Disney Village i będzie szło w parze z wprowadzeniem odpowiednich środków higieny i bezpieczeństwa" - podano w komunikacie opublikowanym na stronie Disneylandu, nie wskazując jednak, jakie dokładnie środki bezpieczeństwa będą obowiązywały.

Disneyland położony w miejscowości Marne-la-Vallee na przedmieściach Paryża funkcjonuje od 1992 r. i jest czwartym co do wielkości parkiem rozrywki Walta Disneya na świecie. To jedna z największych atrakcji turystycznych we Francji, odwiedzana co roku przez miliony turystów.

We Francji ostatniej doby zarejestrowano 13 948 zarażeń koronawirusem oraz 81 zgonów w związku z Covid-19. Od początku pandemii potwierdzono 5,88 mln przypadków zakażenia, zmarło 108 tys. osób.