Francja: Performerka skazana za pokazanie się nago przed grotą w Lourdes

Sąd w Tarbes w południowo-zachodniej Francji skazał w czwartek na 2 tys. euro grzywny performerkę Deborah de Robertis, która w sierpniu 2018 r., podczas procesji eucharystycznej, stała nago przed grotą w Lourdes - poinformowały francuskie media.

Obrończyni urodzonej w Luksemburgu performerki zapowiedziała apelację.

Najgłośniejszy performance de Robertis to odsłonięcie genitaliów w 2014 r. w paryskim Muzeum Orsay przed płótnem Gustave'a Courbeta "Pochodzenie świata" przedstawiającym okolicę genitalną oraz brzuch nagiej kobiety. Dwa lata później performerka pozowała nago w tym samym muzeum przed obrazem "Olimpia" Edouarda Maneta przedstawiającym nagą prostytutkę. W 2017 r. z kolei odsłoniła genitalia w Luwrze przed "Giocondą" Leonarda da Vinci. Za te występy sądy uniewinniły ją, ale prokuratura wezwała do przestrzegania prawa.

W Tarbes sądzona była za to, że 31 sierpnia 2018 r. naga stanęła przed Grotą Massabielle w Lourdes, gdzie według religii katolickiej w 1858 r. Matka Boża ukazała się Bernadetcie Soubirou. W czasie performance'u de Robertis szła tamtędy procesja pielgrzymów, były rodziny z dziećmi.

Kierownictwo sanktuarium w Lourdes domagało się w komunikacie "przestrzegania uświęconego charakteru miejsc kultu", oburzając się na "pogardę dla świadomości religijnej i swobody wyznania", a także uznało występ za "rzekomo artystyczny".

W czerwcu podczas rozprawy performerka twierdziła, że "dostrzeganie charakteru seksualnego (w jej poczynaniu - PAP) to czysty fantazmat". I tłumaczyła, że chodziło jej "o wywołanie refleksji wobec postrzegania ciała". Jej obrończyni zastanawiała się z kolei, czy sąd jest kompetentny do orzekania, co jest sztuką, a co nią nie jest.

Prokurator stwierdził natomiast, że "szokowanie może być walką artystyczną", ale "absolutnie nie zwalnia" z przestrzegania prawa.

Niektórzy komentatorzy tłumaczą performance de Robertis jako chęć pokazania, że społeczeństwa zachodnie gwałtownie odrzucają seks i nagość, choć obecne są one przytłaczająco w reklamie i sztuce. Inni, przywołując jej poprzednią przynależność do ruchu Femen, uważają ją za ekshibicjonistkę.

Z Paryża Ludwik Lewin