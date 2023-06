Francja: Pielgrzymka Polonii do bazyliki Sacre-Coeur; wręczenie medali „Pro Polonia et Ecclesia”

Polonia francuska odbyła w piątek coroczną pielgrzymkę do bazyliki Sacre-Coeur w Paryżu. Trzy osoby zostały podczas pielgrzymki wyróżnione medalami „Pro Polonia et Ecclesia” za zasługi w duszpasterstwie polskich emigrantów.

W homilii mszy w bazylice Sacre-Coeur delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński podkreślił znaczenie serca w życiu ludzi różnych kultur. Zaznaczył, że jest ono szczególnym symbolem również w chrześcijaństwie.

Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Bogusław Brzyś przypomniał, że w słynnej bazylice poświęconej Bożemu Sercu bije nie tylko Serce Boga. "Na tym miejscu bije Serce Jezusa, ale też bije serce Polski" - powiedział.

Bp. Turzyński wręczył medale "Pro Polonia et Ecclesia" w imieniu Konferencji Episkopatu Polski. Wyróżnieni zostali: były pełnomocnik Episkopatu Polski do spraw pomocy charytatywnej ks. prałat Eugeniusz Plater-Syberg, wiceprezes stowarzyszenia NewPastoral Elisabeth Preud'Homme oraz działający w ramach Stowarzyszenia "CONCORDE - Przyjaciele Polskiej Misji Katolickiej we Francji" Claude Cottin - podaje portal Polskiej Misji Katolickiej polskifr.

Konferencja Episkopatu Polski przyznaje medale "Pro Polonia et Ecclesia" instytucjom i osobom za pracę i zasługi w duszpasterstwie polskojęzycznym.

Nagrodzony medalem ks. prałat Eugeniusz Plater-Syberg w stanie wojennym jako pełnomocnik Episkopatu Polski do spraw pomocy charytatywnej założył we Francji ponad 360 komitetów pomocy finansowej i sprzętowej dla Polaków i polskiego podziemia. Współpracował ze strukturami Solidarności, w tym z jej biurem w Paryżu. Za swoje zasługi dla Polski został odznaczony orderem Polonia Restituta. W roku 2018 r. otrzymał specjalną nagrodę ambasadora RP w ramach konkursu "Wybitny Polak we Francji". Obecnie rezyduje w parafii w St. Valerien pod Paryżem, gdzie angażuje się w pomoc emigrantom z Afryki.

Elisabeth Preud'Homme współtworzy zestaw narzędzi do zakładania oraz prowadzenia małych grup domowych w parafiach na dedykowanej do tego platformie. Od jej powstania w 2018 r., około 450 parafii (w tym blisko 150 parafii w Polsce i na emigracji) skorzystało w materiałów udostępnianych przez platformę. Preud'Homme była jednym z głównych architektów tego projektu.

Nagrodzony medalem Claude Cottin jest przyjacielem i wieloletnim doradcą Polskiej Misji Katolickiej działającym w stowarzyszeniu "Concorde", które zarządza ośrodkami PMK w Lourdes, na Korsyce oraz w La Ferte-sous-Jouarre.