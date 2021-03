Francja: Pierwsze ćwiczenia kosmiczne armii z udziałem satelitów

Francja przeprowadza od 8 do 12 marca pierwsze kosmiczne ćwiczenia wojskowe - podała we wtorek AFP. Mają one na ocelu oszacowanie jej zdolności do ochrony swych satelitów i monitorowania zmilitaryzowanej przestrzeni kosmicznej na wypadek konfrontacji mocarstw.

Nazwa ćwiczeń AsterX nawiązuje do pierwszego francuskiego satelity wystrzelonego w 1965 r. "To pierwsze tego typu ćwiczenia armii francuskiej, a nawet pierwsze w Europie" - stwierdził komendant oddziału specjalnego francuskiej armii CDE gen. Michel Friedling na konferencji prasowej.

Ćwiczenia są "testem warunków skrajnych w wypadku naszych systemów" w celu oceny przyszłych potrzeb i wsparcia rozwoju nowego dowództwa zainstalowanego w Tuluzie, które w 2025 r. będzie liczyło 500 członków personelu - zaznaczył gen. Friedling.

Scenariusz ćwiczeń zakłada kryzys wywołany napięciami w relacjach między państwem dysponującym potencjałem kosmicznym a państwem, które z Francją łączy umowa o pomocy wojskowej. "Łańcuch wydarzeń generuje kolejne sytuacje kryzysowe i rosnące zagrożenie dla naszych zasobów kosmicznych, ale nie tylko" - wyjaśnił generał. Dodał, że w scenariuszu pewną rolę odgrywają "fikcyjne media i sieci społecznościowe".

Francuskie media przypominają, że w 2017 r rosyjski satelita szpiegowski Louch-Olympe próbował zbliżyć się do francusko-włoskiego satelity wojskowego Atena-Fidus. Waszyngton w zeszłym roku oskarżył zaś Rosję o przeprowadzenie testów broni przeciw satelitarnej z kosmosu - podaje stacja BFM TV.

Paryż w 2019 r. stworzył strategię kosmicznej obrony i planuje przeznaczyć na nią prawie 5 mld euro w latach 2019-2025, w tym 3,6 mld euro na same satelity.

Francja dysponuje stale uaktualnianą bazą danych dotyczącą ponad 10 tys. obiektów kosmicznych na orbicie, które stale monitoruje. Do końca dekady zamierza nabyć satelity patrolowe wyposażone w kamery i potężne lasery, aby utrzymywać inne obiekty kosmiczne z dala od swoich satelitów.

Z Paryża Katarzyna Stańko