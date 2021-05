Francja: Pierwszy raz od stycznia poniżej 3 tys. pacjentów z Covid-19 na reanimacji

2993 osób z koronawirusem znajduje się obecnie na oddziałach reanimacji, tj. najmniej od 24 stycznia 2021 r. W ciągu doby na OIOM-y przyjęto zaledwie 43 pacjentów. W szpitalach na koronawirusa zmarło 44 osób – podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

We francuskich szpitalach leczonych jest obecnie 16 775 pacjentów z koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin hospitalizowano 199 osób. W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 8 541 osób we Francji. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła od początku pandemii do 109 431 - podała w niedzielę SPF.

Od początku pandemii pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 25 431 357 osób (tj. 38 proc. populacji i 48,4 proc. osób dorosłych), a 10 777 150 również drugą (tj. 16,1 proc. populacji i 20,5 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 150 026 osób, z czego 115 762 pierwszą dawką, a 34 264 - drugą.

Od poniedziałku władze medyczne otwierają szczepienia dla wszystkich dorosłych bez względu na wiek czy stan zdrowia. Władze uznały to za konieczny krok, ponieważ powoli rozluźniają obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.