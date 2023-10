Francja: Podczas wrześniowej fali upałów zanotowano co najmniej 60 zgonów powyżej normy

Francuska Agencja Zdrowia Publicznego wstępnie ocenia, że podczas fali upałów na początku września liczba zgonów była o co najmniej 60 większa, niż wynosi norma - podał dziennik „Le Figaro”.

Fala upałów dotknęła północną i zachodnią Francję od 3 do 11 września. Według szacunków Agencji Zdrowia Publicznego w okresie tym wskaźnik śmiertelności wzrósł o 2,2 proc. na terytorium dotkniętym upałami, obejmującym obszar zamieszkania ok. 30 proc. populacji Francji.

Podczas pierwszej fali upałów w 2023r., od 7 do 13 lipca, zanotowano co najmniej 80 zgonów z powodu ogółu przyczyn wykraczających poza normę. Podczas drugiej fali (17-26 lipca) zanotowano co najmniej 30 zgonów więcej, niż wynosi norma, a podczas trzeciej (11-26 sierpnia) niemal 400 więcej niż norma.

Dane Santé publique France dotyczą wzrostu liczby zgonów z powodu ogółu przyczyn. Agencja nie podała na razie danych dotyczących liczby zgonów bezpośrednio spowodowanych upałami. Na jesieni ma ukazać się bilans analizujący wpływ upałów na sytuację sanitarną i stan zdrowia populacji Francji w lecie 2023r.

Według wcześniejszego raportu Santé publique France wysokie temperatury w lecie, w tym poza falami upałów, spowodowały od 30 000 do 35 000 zgonów we Francji między 2014 i 2022r.

Z Paryża Julia Mistewicz