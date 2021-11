Francja: Pogorszenie wskaźników epidemicznych Covid-19

Pierwszy raz od września wskaźnik zakażeń na koronawirusa we Francji wzrósł z 50 do 100 osób na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni – podały władze medyczne. Minister zdrowia Olivier Veran zaapelował we wtorek o kontynuowanie szczepień oraz przyjmowanie dawki przypominającej przeciwko koronawirusowi.

Na początku listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem w kraju wynosił 54 przypadki na 100 tys. mieszkańców - podkreślają władze, zachęcając do przyjmowania dawek przypominających.

Veran ostrzegł, że wzmożenie epidemii "wyraźnie wygląda na początek piątej fali". "Wielu naszych sąsiadów zmaga się z piątą falą" - ocenił też minister zdrowia.

Według danych epidemicznych z poniedziałku 7361 osób z koronawirusem jest hospitalizowanych, w tym 1257 leczonych jest na oddziałach intensywnej opieki. W szpitalach zmarło 70 chorych w ciągu ostatniej doby, a liczba zgonów od początku pandemii wzrosła do 118 224. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 3 241 osób w ciągu doby.

Od początku kampanii 51,5 mln osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki (tj. 76,5 proc. całej populacji), a 50,4 mln jest w pełni zaszczepionych (tj. 74,8 proc. całej populacji).

Od poniedziałku trwają gwałtowne zamieszki na francuskim terytorium zamorskim - na Gwadelupie z powodu obowiązku szczepień pracowników służby zdrowia. Kilka osób zostało poważnie rannych. Policja aresztowała kilku demonstrantów.

Z Paryża Katarzyna Stańko