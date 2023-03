Francja: Policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujący w rafinerii Fos-sur-Mer

Policja strzelała we wtorek pociskami z gazem łzawiącym do protestujący w rafinerii Fos-sur-Mer na południu Francji, podała telewizja BFM TV.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak relacjonują francuskie media, protestujący przeciwko reformie emerytalnej demonstranci w rafinerii w pewnym momencie obrzucili policjantów "przedmiotami". Nie sprecyzowano, jakimi. W odpowiedzi funkcjonariusze strzelali do protestujących pociskami z gazem łzawiącym.

We wtorek rząd nakazał pracownikom wznowienie pracy w rafinerii należącej do koncernu ExxonMobil, poinformowała agencja Reutera .

Lider lewicy Jean-Luc Melenchon zaapelował na Twitterze do swoich zwolenników, aby przybyli do rafinerii "bronić demokracji i prawa do strajku".

Andrzej Pawluszek