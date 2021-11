Francja: Policjant poważnie raniony nożem w centrum handlowym w Paryżu

Francuski policjant po służbie został kilkakrotnie dźgnięty nożem w centrum handlowym w Paryżu; domniemany sprawca został aresztowany - podaje stacja BFM TV za policyjnymi źródłami. Według nich między funkcjonariuszem a grupą 4-5 mężczyzn doszło wcześniej do kłótni.

Policjant miał całować partnerkę, kiedy doszło do kłótni z mężczyznami, po czym jeden z nich kilkakrotnie dźgnął go nożem w brzuch. Ranny został przewieziony do szpitala. Przed samym atakiem funkcjonariusz miał poinformować, że jest policjantem, i wyjąć broń, której jednak nie użył.

Domniemany sprawca, 16-latek, został aresztowany w domu - podaje BFM TV.

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin poinformował na Twitterze o wszczęciu śledztwa. Trwają poszukiwania pozostałych mężczyzn z grupy z centrum handlowego.

Z Paryża Katarzyna Stańko