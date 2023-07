Policjant tłumiący zamieszki w Vaulx-en-Velin: Strzelali do nas

Chcą nas bardzo skrzywdzić, zabić, celują do nas, wyzywają od psów – powiedział dziennikowi „L’Independant” Thierry, jeden z funkcjonariuszy tłumiących zamieszki w Vaulx-en-Velin w regionie Owernia-Rodan-Alpy.

W miejscowości tej policjanci zostali ostrzelani z broni palnej.

W nocnych zamieszkach we francuskich miastach z piątku na sobotę zostało rannych 79 policjantów. Zaatakowano 31 komisariatów policji, 16 posterunków straży miejskiej i 11 koszarów żandarmerii - podał dziennik "Le Figaro".

W Lyonie rany odniosło 27 policjantów, zaś 7 w Vaulx-en-Velin - w wyniku ostrzału ze strzelby i pistoletu maszynowego - podaje dziennik.

Thierry jest jednym z policjantów, którzy tłumili zamieszki w dzielnicy Mas du Taureau w Vaulx-en-Velin. On i jego koledzy interweniowali przy pożarach barykad i spalonych śmietników. Zmierzyli się z "około sześćdziesięcioma uczestnikami zamieszek uzbrojonymi w moździerze do odpalania fajerwerków", "zdeterminowanymi, zorganizowanymi, gotowymi do zranienia za wszelką cenę" - mówi Thierry dziennikowi "L'Independant".

Policjant opisuje ostatnią noc służby jako "walkę o przeżycie". - Po strzałach byliśmy zmuszeni do odwrotu i ucieczki, byliśmy zmuszeni oddać dwa strzały z karabinu z granatami łzawiącymi, aby uratować sobie życie. Było ryzyko rozwalenia głowy jednego z uczestników zamieszek - dodaje policjant.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) oskarżyło w piątek Francję o tolerowanie rasizmu w policji. "Nadszedł czas, aby kraj poważnie zajął się głęboko zakorzenionymi problemami rasizmu i dyskryminacji rasowej wśród organów ścigania" - powiedziała Ravina Shamdasani, rzeczniczka OHCHR, podczas konferencji prasowej ONZ w Genewie.

Francuskie MSZ odpowiedziało w oświadczeniu tego samego dnia: "Jakiekolwiek oskarżenie policji we Francji o systemowy rasizm lub dyskryminację jest całkowicie bezpodstawne." "Użycie siły przez policję i żandarmerię narodową podlega zasadom absolutnej konieczności i proporcjonalności, jest ściśle określone i kontrolowane. W ostatnich dniach w wyniku aktów przemocy rannych zostało 249 policjantów" - wskazało MSZ Francji.

Z Paryża Katarzyna Stańko