Francja: Policjant zastrzelił mężczyznę, który zaatakował go z nożem w ręku

Policjant zaatakowany w niedzielę z nożem w ręku przez przechodnia oddał w jego kierunku strzały z broni palnej, w wyniku czego mężczyzna zmarł - podała AFP. Do incydentu doszło w 18. dzielnicy Paryża. Inspekcja Generalna Policji wszczęła śledztwo w sprawie.

Do incydentu doszło o godz. 11 na rue des Amiraux. Do policjanta pilnującego rowerów funkcjonariuszy zaangażowanych w interwencję w związku z przemocą domową podszedł mężczyzna z nożem w ręku, który zaczął wygrażać funkcjonariuszowi, po czym, gdy funkcjonariusz wyciągnął pałkę policyjną, ruszył do ucieczki - podała w swym komunikacie Prefektura Policji.

Agresor został postrzelony w trakcie ucieczki - podała na swym portalu prywatna telewizja informacyjna BFM TV.

W komunikacie Prefektury Policji zaznaczono, że nie ma na razie "żadnych przesłanek wskazujących na terrorystyczne bądź religijne podłoże ataku".

Inspekcja Generalna Policji Narodowej (IGPN) wszczęła śledztwo mające zbadać zasadność użycia broni palnej przez funkcjonariusza.