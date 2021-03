Francja: Politolog: Relacje polsko-francuskie są wykorzystywane do wewnętrznych rozgrywek politycznych

Relacje polsko-francuskie są wykorzystywane do wewnętrznych rozgrywek politycznych zarówno we Francji, jak i w Polsce. Na poziomie ekonomicznym współpraca się rozwija, a na poziomie politycznym mamy pat – mówi PAP współzałożyciel think tanku Euro Creative, analityk WiseEuropa Romain Le Quiniou przed środową wizytą w Paryżu premiera Mateusza Morawieckiego.

"Francja wiele oczekuje od Polski w kwestii współpracy w energetyce jądrowej, traktując atom jako element swoich wpływów i polityki. Myślę, że to będzie główny punkt rozmowy Macron-Morawiecki. Nacisk podczas tej wizyty położony będzie na kwestie gospodarcze. Polski premier spotyka się również przecież z największym związkiem pracodawców Medef" - mówi Le Quiniou.

W środę premier Morawiecki udaje się z roboczą wizytą do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, będzie także rozmawiał z przedstawicielami francuskich przedsiębiorstw.

"Francja i Polska powinny znaleźć konsensus w sprawie planu odbudowy gospodarek UE jako jedne z najważniejszych krajów UE" - uważa analityk, wskazując, że nie brakuje innych tematów do dyskusji, jak opodatkowanie gigantów cyfrowych, ochrona granic, polityka przemysłowa Europy, współpraca branży kosmicznej i obronnej.

"Relacje na poziomie politycznym obu krajów nie układają się dobrze. Ostatnia wizyta ministra ds. europejskich Clementa Beaune'a przyczyniła się nawet do małego kryzysu dyplomatycznego na poziomie debaty o LGBT w oparciu o niezrozumienie sytuacji w Polsce, gdzie nie ma stref bez LGBT, są jedynie strefy bez ideologii LGBT. To dezinformacja" - przypomina analityk. "To poważny błąd m.in. mediów w przedstawianiu sytuacji w Polsce" - uważa współzałożyciel Euro Creative.

"Obraz Polski w mediach francuskich jest opłakany i opiera się na silnych stereotypach. Polska przedstawiana jest jako kraj Europy Wschodniej, nieokrzesany, zacofany. Opisując Polskę wspomina się w zasadzie tylko o +strefach wolnych od LGBT+ czy o strajku kobiet" - wskazuje analityk, dodając, że niewiele osobowości we Francji ma pogłębiona wiedzę na temat Polski.

Zdaniem Le Quiniou postrzeganie obu krajów wynika również z konfliktu ideologicznego między Wschodem a Zachodem Europy. "Zarówno polscy, jak i francuscy politycy, w tym Beaune, wykorzystują relacje polsko-francuskie do własnych celów politycznych na użytek wewnętrznego elektoratu. Polaryzują stanowiska, zaostrzając konflikt ideologiczny" - uważa Le Quiniou, którego zdaniem minister Beaune kosztem Polski chce uchodzić za ultra progresywnego, a politycy PiS uderzają w nutę konserwatywną, wykorzystując do tego negatywną narrację na temat Francji.

Zadaniem analityka ta gra nie jest dobra dla obu krajów, a politycy wyolbrzymiają w niej różnice, tworząc problemy, które stawiają oba kraje na przegranej pozycji i szkodzą Europie. "Ani Francja, ani Polska nie wygrywają na tej polaryzacji postaw i konflikcie politycznym" - podsumowuje Le Quiniou.

Z Paryża Katarzyna Stańko