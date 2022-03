Francja: Polonia zbiera dary dla mieszkańców Ukrainy

Stowarzyszenia polonijne, Polska Misja Katolicka, parafie, Instytut Polski w Paryżu, francuskie miasta oraz indywidualni darczyńcy zbierają we Francji dary dla Ukrainy i ukraińskich uchodźców uciekających przed rosyjską inwazją.

Fundusze, dary, lekarstwa oraz deklaracje gotowości do przyjęcia uchodźców z Ukrainy można składać m.in. na stronie Stowarzyszenia Aide medicale et caritative France-Ukraine rekomendowanego przez ambasadę Ukrainy we Francji.

Od niedzieli Polska Misja Katolicka we Francji uruchamia ogólnokrajową inicjatywę pomocy dla Ukrainy.

Na stronie internetowej https://pomagamukrainie.gov.pl/ można zadeklarować każdy typ pomocy i uzyskać informacje na temat zbiórek pieniężnych prowadzonych przez wiarygodne organizacje w Polsce - zachęca Polonię francuską do wsparcia Ukrainy konsul RP w Paryżu Andrzej Szydło.

Dary rzeczowe Polacy dostarczają również do Katedry Ukraińskiej w Paryżu i parafii ukraińskiej w 19. dzielnicy stolicy, które prowadzą stałą zbiórkę i kierują zebraną pomoc na Ukrainę.

Instytut Polski w Paryżu będzie zbierać materiały pierwszej potrzeby w swojej siedzibie w Paryżu.

Oddolne akcje Polaków organizowane są od kilku dni. Samochód z pomocą humanitarną zorganizowany m.in. przez działacza polonijnego Andrzeja Dembińskiego dostarczył najpotrzebniejsze rzeczy do ukraińskich miast Równe i Ostróg.

Z Paryża Katarzyna Stańko