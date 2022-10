Francja: Ponad 1400 Rosjan uciekających przed mobilizacją oraz przeciwników wojny stara się o azyl

Trzy tygodnie po ogłoszeniu „częściowej mobilizacji” Rosjan i siedem miesięcy po rozpoczęciu wojny na Ukrainie francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (Ofpra) zarejestrował 1420 wniosków o azyl we Francji od obywateli Rosji: uciekających przed mobilizacją lub osób deklarujących się jako przeciwnicy wojny w Ukrainie.

Pomiędzy sierpniem a wrześniem odnotowano około 17-procentowy wzrost liczby wniosków o azyl.

"Najpierw byli ludzie, którzy w jakiś sposób kwestionowali wojnę w Ukrainie, nawet tylko w mediach społecznościowych. Teraz mamy ludzi, którzy uciekają przed mobilizacją" - informuje Charlene Cuartero Saez ze stowarzyszenia Anafe (Krajowe Stowarzyszenie Pomocy dla Cudzoziemców), cytowana przez dziennik "Le Figaro".

Minister spraw zagranicznych Catherine Colonna stwierdziła w komentarzu do różnej polityki krajów UE w stosunku do uciekających Rosjan, że: "Prawo do azylu jest konstytucyjnie uznane we Francji i dlatego każdy przypadek musi zostać zbadany indywidualnie".

Polska i kraje bałtyckie sprzeciwiają się przyjmowaniu obywateli rosyjskich uciekających z Rosji, Finlandia opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń, a Niemcy opowiadają się za ich przyjmowaniem.

Z Paryża Katarzyna Stańko