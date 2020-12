Francja: Ponad 20 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 20 262 przypadki zakażenia koronawirusem. Zarejestrowano też 159 kolejnych zgonów w szpitalach w wyniku Covid-19 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia.

Łączna liczba potwierdzonych zakażeń we Francji wzrosła do 2 547 771, a liczba ofiar śmiertelnych pandemii - do 62 427. Pod względem liczby zgonów na Covid-19 kraj ten znajduje się na siódmym miejscu na świecie.

W niedzielę ma się we Francji rozpocząć kampania szczepień. Akcja obejmie najpierw grupy najwyższego ryzyka, czyli personel medyczny i osoby starsze bądź obciążone poważnymi chorobami.

We wtorek minister zdrowia Olivier Veran informował, że akcja szczepień zacznie się od szpitala Rene-Muret w Sevran, w departamencie Sekwana-Saint-Denis, a także "od placówki w (regionie) Burgundia-Franche-Comte i ewentualnie od jeszcze jednej, która jest właśnie omawiana".