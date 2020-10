Francja: Ponad 20 tys. nowych zakażeń koronawirusem

Po raz pierwszy od początku pandemii dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem we Francji przekroczyła 20 tysięcy - poinformowało w piątek francuskie ministerstwo zdrowia.

Resort poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 20 330 zakażeń. Tym samym ogólna liczba osób zakażonych od początku pandemii wzrosła do 691 977.

W ciągu ostatniej doby zmarło 109 osób, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do 32 530.

W poprzednich dwóch dniach notowano ponad 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W czwartek szpitale w regionie paryskim przeszły w czwartek w "tryb ratunkowy", odwołując urlopy personelu i odkładając mniej pilne operacje, ponieważ pacjenci z koronawirusem stanowili blisko połowę wszystkich pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.