Francja: Ponad 20 tys. zakażeń koronawirusem, ok. 170 zgonów w ciągu doby

We Francji w ciągu minionej doby potwierdzono 20 177 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 171 kolejnych zgonów w związku z Covid-19 - wynika z danych przedstawionych w sobotę przez resort zdrowia tego kraju.

Od wybuchu epidemii zdiagnozowano 2 767 312 przypadków zakażenia i 67 599 zgonów.

Francja zajmuje siódme miejsce na świecie, jeśli chodzi o liczbę osób chorych na Covid-19, które zmarły.

Jak zauważają francuskie media, w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii czy Niemiec wydaje się, że rząd francuski wykluczył opcję całkowitego lockdownu, ażeby przeciwdziałać trzeciej fali epidemii. Jednak premier Jean Castex ostrzegał w czwartek przed niebezpieczeństwem obecnej sytuacji epidemicznej.

W całej Francji obowiązuje godzina policyjna od godz. 20 do godz. 6 rano, ale w 15 departamentach w północno-wschodniej i wschodniej części kraju 2 stycznia wprowadzono godzinę policyjną od godz. 18. W najbliższą niedzielę 10 stycznia do tych 15 departamentów dołączy jeszcze 8 na wschodzie, w środkowej części i na południu, a we wtorek 2 na południu - informuje dziennik "Liberation", powołując się na źródła rządowe.