Francja: Ponad 3,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 157 kolejnych zgonów

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano we Francji 3466 zakażeń koronawirusem, a w szpitalach zmarło 157 osób, u których zdiagnozowano Covid-19 – poinformowała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Łączna liczba wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii wzrosła we Francji do 2 643 239, a liczba ofiar śmiertelnych do 64 921.

Do szpitali trafiło w ciągu ostatniej doby 646 chorych z koronawirusem, w tym 101 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów przebywających w szpitalach z powodu Covid-19 wynosi obecnie 24 458. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 2632 chorych, ich liczba wzrosła o 23.

Odsetek testów na koronawirusa z wynikiem dodatnim wzrósł z 3,8 proc. do 4,6 proc.

Od soboty w 15 departamentach wschodniej Francji obowiązuje z powodu pandemii godzina policyjna od 18.00, która dotyczy około 6 mln Francuzów. W pozostałej części kraju godzina policyjna nadal obowiązuje od godziny 20.