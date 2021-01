Francja: Ponad 3,7 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 403 zgony na Covid-19

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 3736 kolejnych osób, a w szpitalach zmarło 403 chorych na Covid-19, czyli najwięcej od listopada – poinformowała w poniedziałek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Od początku pandemii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła do 70 686, natomiast łączna liczba wykrytych zakażeń do 2 914 725. Do szpitala w ciągu ostatniej doby trafiło 1666 chorych, 254 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wynosi 25 584, na OIOM-ach leczonych jest 2803 chorych z Covid-19.

Odsetek pozytywnych testów na koronawirusa wyniósł 6,6 proc.

Minister zdrowia Olivier Veran zapewnił w poniedziałek podczas wizyty w szpitalu uniwersyteckim w Grenoble, że obietnica zaszczepienia miliona Francuzów przeciw Covid-19 zostanie "w dużej mierze zrealizowana do końca miesiąca".

Poniedziałek jest we Francji pierwszym dniem masowych szczepień osób powyżej 75. roku życia i osób z chorobami "wysokiego ryzyka". Lekarze i opinia publiczna krytykują wolne tempo szczepień w kraju.

Z Paryża Katarzyna Stańko