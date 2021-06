Francja: Ponad 30 mln osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa

Ponad 30 mln osób we Francji otrzymało dotąd co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 - poinformował w sobotę premier Jean Castex. To 45 proc. ludności kraju i 57,4 proc. osób dorosłych.

"Cel osiągnięty! Dziękuję wszystkim, którzy mobilizują się do szczepień: to dzięki Wam wygramy walkę z wirusem" - napisał Castex na Twitterze.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 3972 osób, a w szpitalach zmarło 34 chorych z Covid-19. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 110 407 - podała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 198 chorych, 48 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 216, do 12 496. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 2110 chorych.

Od początku kampanii jedną dawkę szczepionki otrzymało 30 140 598 osób (tj. 45 proc. populacji i 57,4 proc. osób dorosłych), a 13 951 277 dwie dawki (20,8 proc. populacji i 26,6 proc. dorosłych). W pełni zaszczepionych jest 15 670 139 osób.

W ciągu ostatniej doby wykonano 537 681 szczepień, z czego 309 110 pierwszą dawką, a 228 571 - drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko