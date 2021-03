Francja: Ponad 30 tys. nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby

Liczba pacjentów z Covid-19 na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii we Francji utrzymuje się na wysokim poziomie około 4 tys. osób - informują w środę służby medyczne tego kraju. Zaniepokojenie wzbudza liczba nowych zakażeń koronawirusem - w ciągu ostatniej doby stwierdzono ponad 30 tys. kolejnych infekcji.

Duża liczba pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii skłoniła Regionalną Agencję Zdrowia Hauts-de-France (ARS) do ogłoszenia w środę, że dojdzie do transferów pacjentów z intensywnej opieki medycznej w szpitalach we Francji do belgijskich szpitali przygranicznych.

"Transfery te będą dotyczyły belgijskich szpitali granicznych, partnerów francuskich szpitali w ramach umów transgranicznych. Do transferów dojdzie w najbliższych dniach w zależności od dostępnych miejsc, kwalifikowalności pacjentów i zgody rodzin" - podało ARS w oświadczeniu w środę.

Z Hauts-de-France w ciągu ostatnich kilku tygodni kilku pacjentów zostało wysłanych do Niemiec do szpitala w Munster - poinformowała ARS.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 30 303 osób, w szpitalach zmarło 264 chorych na Covid-19, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 89 591 - podała w środę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1574 chorych, w tym 343 - na oddziały intensywnej terapii.

Liczba pacjentów z koronawirusem przebywających w szpitalach zmniejszyła się o 232 i wynosi 24 969. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3918 zakażonych. Przeciwko koronawirusowi pierwszą dawką szczepionki podano 4 321 474 osobom, drugą dawkę otrzymało 2 102 490 osób.

Z Paryża Katarzyna Stańko