Francja: Ponad 45 tys. nowych zakażeń koronawirusem, lockdown w trzech kolejnych departamentach

W trzech kolejnych departamentach Francji wprowadzony zostanie czterotygodniowy lockdown – poinformował w czwartek na konferencji prasowej minister zdrowia Olivier Veran. W ciągu doby w kraju zarejestrowano 45 641 nowych zakażeń koronawirusem.

Nievre w środkowej części kraju, Aube na północnym wschodzie i Rodan na wschodzie - te trzy departamenty przez najbliższe cztery tygodnie od północy w piątek będą objęte lockdownem. W 16 innych departamentach w regionach Ile-de-France i Hauts-de-France lockdown obowiązuje już od zeszłego tygodnia.

W szkołach zostanie zaostrzony protokół sanitarny. Wariant brazylijski koronawirusa może być groźny dla dzieci i młodzieży - poinformował minister zdrowia. Zamknięto 2962 klasy i 105 szkół z powodu ognisk Covid-19.

W ciągu doby we Francji zakażenie koronawirusem potwierdzono u 45 641 kolejnych osób, w szpitalach na Covid-19 zmarło 225 chorych. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 93 378, a zakażonych do 4 424 087 - wynika z opublikowanych w czwartek danych Agencji Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1860 chorych z Covid-19, 408 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła w ciągu doby wzrosła o 160 i wynosi 27 036. Na OIOM-ach leczonych jest 4709 chorych.

Od początku kampanii szczepień we Francji zaszczepiono 9 779 427 osób. Pierwszą dawkę otrzymało dotąd 7 168 437 osób (czyli 10,7 proc. populacji i 13,6 proc. dorosłych), a 2 610 990 również drugą (3,9 proc. populacji i 5 proc. dorosłych). Minionej doby wykonano łącznie 363 301 szczepień.

Z Paryża Katarzyna Stańko