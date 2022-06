Francja: Ponad 50 demonstracji pracowników służby zdrowia przeciwko niskim płacom

We Francji związki zawodowe zorganizowały we wtorek ponad 50 demonstracji pracowników służby zdrowia przeciwko niski płacom i niedoborom wykwalifikowanego personelu w szpitalach i innych placówkach medycznych.

Akcje protestacyjne odbywały się m.in. w Paryżu oraz przed szpitalami w Grenoble, Marsylii, Nantes i Tuluzie, ale również w mniejszych miejscowościach, takich jak Aurillac czy Epernay. Demonstrowano także w Cherbourgu, gdzie prezydent Francji Emmanuel Macron złożył wizytę w zeszłym tygodniu, aby ogłosić plan wsparcia dla służb ratunkowych.

Z powodu braku pracowników co najmniej 120 oddziałów ratunkowych we Francji zostało zmuszonych do ograniczenia swojej działalności lub przygotowuje się do tego - wynika z majowych szacunków stowarzyszenia Samu-Urgences de France.

Opozycja i związki zawodowe oskarżają rząd i prezydenta Macrona, że władze planują odroczenie decyzji w sprawie reformy służby zdrowia na czas po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w dwóch turach 12 i 19 czerwca.

Tymczasem "system opieki zdrowotnej jest już w sytuacji katastrofy" - stwierdził we wtorek szef centrali związkowej CGT Philippe Martinez.

"Lekarze biją na alarm (...), a pan Macron robi minimum" tego co potrzeba - stwierdziła natomiast we wtorek na konferencji prasowej liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Z Paryża Katarzyna Stańko