Francja: Ponad 60 proc. dorosłych zaszczepionych, ale wciąż daleko do zbiorowej odporności

Od początku kampanii we Francji zaszczepiono przeciwko koronawirusowi co najmniej jedną dawką prawie 32,5 mln osób, czyli 48,4 proc. populacji i 61,8 proc. osób dorosłych. Epidemiolodzy wskazują, że potrzeba 80 proc. zaszczepionej ludności, by wyeliminować zagrożenie.

Wciąż jesteśmy daleko od zbiorowej odporności, tj. około 80 proc. zaszczepionej populacji, aby wyeliminować pandemię - wskazała wirusolog dr Marie-Paule Kieny, przewodnicząca komitetu naukowego ds. szczepionek na Covid-19.

We Francji do tej pory zaszczepiono przeciwko koronawirusowi 48,4 proc. populacji i 61,8 proc. osób dorosłych. Pierwszą dawkę otrzymały 32 441 194 osoby, a drugą 17 158 112, czyli 25,6 proc. populacji i 32,7 proc. dorosłych. W pełni zaszczepionych osób jest 19 196 147.

W ciągu ostatniej doby wykonano 676 679 szczepień, z czego 216 937 pierwszą dawką, a 459 742 - drugą.

Nowe zakażenie koronawirusem potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin u 2204 osób. W szpitalach zmarło 52 kolejnych chorych na Covid-19, a liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła ogółem we Francji do 110 858 - podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 181 nowych chorych na Covid-19, w tym 47 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z koronawirusem zmniejszyła się o 340 do 10 046. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 1560 chorych na Covid-19.

Z Paryża Katarzyna Stańko