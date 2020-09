Francja: Ponad 7 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 7183 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, sześć kolejnych osób zmarło w wyniku Covid-19 - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii we Francji wzrosła do 30 916, a liczba zakażeń - do 381 094‬.

W ciągu ostatnich siedmiu dni do szpitali przyjęto 2464 osoby, w tym 427 na oddziały intensywnej terapii.

W sobotę odnotowano we Francji rekordową liczbę 10 561 nowych infekcji.

Ze względu na wysokie liczby nowych zakażeń koronawirusem rząd wezwał Francuzów do zachowania większej czujności w sytuacjach prywatnych, a w artykule opublikowanym w niedzielę we francuskiej gazecie "Le Journal du Dimanche" sześciu lekarzy wezwało ludzi do unikania prywatnych spotkań.