Francja: Potwierdzono dwa nowe przypadki śmiertelne koronawirusa

We Francji potwierdzono w poniedziałek dwa nowe przypadki śmiertelne w związku z zakażeniem koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. Tym samym do 21 wzrósł bilans zgonów w związku z Covid-19 w tym kraju. 1191 osób jest zakażonych.

Dwa ostatnie przypadki śmiertelne pochodzą z Korsyki i z regionu Owernia-Rodan-Alpy na południowym wschodzie kraju.

W niedzielę władze francuskie wprowadziły zakaz organizacji wydarzeń z udziałem ponad 1000 ludzi. Jak oświadczył minister zdrowia Olivier Veran, zakaz nie obejmie demonstracji, egzaminów i transportu publicznego, bo są one "potrzebne krajowi do życia".

Wcześniej władze zdecydowały o zamknięciu wszystkich szkół i żłobków w miejscach najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa. W ten sposób na zdalne nauczanie przejść musiało 350 tys. uczniów w departamentach Oise, Górny Ren i Morbihan oraz w mieście Ajaccio.

Jak pisze agencja AFP, w obliczu wyjątkowej sytuacji Francja przygotowuje się do przejścia do etapu trzeciego strategii postępowania epidemiologicznego; według francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona jest to "nieuniknione".

Trzeci etap oznacza, że walka z epidemią rozpocznie się na poziomie krajowym, a celem nie będzie już powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, ale złagodzenie jego konsekwencji. Przewiduje się mobilizację wszystkich sektorów opieki społecznej oraz wszystkich pracowników służby zdrowia, w tym lekarzy, którzy są na emeryturze.