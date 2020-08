Francja: Pożar koło Marsylii, 1200 turystów i mieszkańców ewakuowanych

Groźny pożar lasu i zarośli w pobliżu Marsylii zmusił władze do ewakuacji we wtorek wieczorem ok. 1200 osób, w tym wielu turystów wypoczywających na nadmorskich kempingach.

Władze zarządziły zbiórkę turystów na plaży Tamaris, na zachód od Marsylii, skąd ewakuowano ich drogą morską do rybackiego portu Carro. Następnie przewieziono ich autobusami do gimnazjum w miejscowości Martigues, gdzie spędzą noc.

Akcję zorganizowali i przeprowadzili strażacy, wyspecjalizowani w ratownictwie morskim, przy wsparciu policji. Do ewakuacji użyto m. in. zarekwirowanych luksusowych jachtów i innych jednostek pływających.

Jak poinformował rzecznik policji wśród ewakuowanych były rodziny z małymi dziećmi oraz osoby w starszym wieku. Cześć turystów wpadła w panikę widząc zbliżającą się do kempingów ścianę ognia.

Strażacy oceniają, że walka z pożarem, który rozprzestrzenia się bardzo szybko, potrwa co najmniej do środy rano i będzie bardzo trudna.