Francja: Pożar nadajnika k. Limoges – 1,5 mln osób bez radia i telewizji

Pożar nadajnika w pobliżu Limoges w środkowej Francji pozbawił w poniedziałek wieczorem 1,5 mln mieszkańców radia i cyfrowej telewizji naziemnej (TNT) – powiadomiły we wtorek agencję AFP źródła zaznajomione ze sprawą.

Pożar uszkodził nadajnik radiowy znajdujący się w Cars, niedaleko Limoges w departamencie Haute-Vienne.

"Stacja w Limoges nadaje transmisję do 750 tys. odbiorców, ale zarządza innymi, bardziej odległymi stacjami i rzeczywiście (awaria) dotyczy 1,5 mln osób" - powiedział AFP przedstawiciel operatora TDF. Według straży pożarnej "interwencja była techniczna i bardzo skomplikowana".

Ok. 20 strażaków, w tym zespół interwencyjny do zadań niebezpiecznych Grimp, zostało wysłanych na miejsce w celu opanowania sytuacji. 230-metrowy maszt, który zajął się ogniem, został w znacznym stopniu zniszczony.

Według źródła związanego ze śledztwem najprawdopodobniej doszło do podpalenia, gdyż na miejscu wybuchły dwa oddzielne pożary. "Łącznie 1,5 miliona ludzi zostało odciętych od wszystkich kanałów TNT i radiowych: Radio France, France Culture, France Inter, France Musique, France Bleu Limousin i Perigord" w departamencie Haute-Vienne oraz części departamentów Correze, Charente i Dordogne.

Na początku grudnia ub.r. pożar w stacji nadawczej niedaleko Marsylii na południowym wschodzie Francji pozbawił telewizji i radia 3,5 miliona mieszkańców. Należąca do operatora TDF (Telediffusion de France) stacja Grande Etoile k. Marsylii to drugi najważniejszy ośrodek tego typu we Francji.