Francja: Prace artysty ulicznego powstałe w geście solidarności z Ukrainą wystawione we francuskim parlamencie

Prace francuskiego artysty ulicznego Christiana Guemy, które powstały po rosyjskiej agresji w geście solidarności z narodem ukraińskim, można oglądać we francuskim parlamencie – poinformowało na swojej stronie francuskie publiczne radio RFI.

Guemy, który używa pseudonimu C215, to 50-letni francuski artysta uliczny, który po rosyjskiej agresji na Ukrainę zaczął tworzyć dzieła najpierw we Francji, a później na zniszczonych przez wojnę budynkach na Ukrainie.

Artysta już wcześniej odwiedzał dotknięte konfliktami strefy, takie jak Haiti, Rwanda, obóz dla syryjskich uchodźców w Libanie czy terytoria palestyńskie.

Jak podaje RFI, Guemy był z początku "w szczególności przerażony napływem ukraińskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci". Wówczas ze wsparciem władz jednej z paryskich dzielnic wykonał swoją pierwszą pracę, przedstawiającą twarz młodej dziewczyny w kolorach niebieskim i żółtym z kwiatami we włosach.

Praca została wykonana na czteropiętrowym budynku mieszkalnym. Podobne dzieło zostało namalowane na ścianie w ukraińskim Lwowie w maju 2022 roku.

Jak pisze RFI, przesłanie artysty "było na początku skierowane przede wszystkim do francuskiej publiczności, nakłaniając ją do zwrócenia uwagi i przyjęcia uchodźców".

Paryski fresk wpadł w oko przedstawicielom ambasady Ukrainy i ukraińskiej organizacji "I Stand for Ukraine". Namówiono artystę do przyjazdu do walczącego z rosyjską agresją kraju i wykonania prac na miejscu.

W chwili obecnej jego dzieła namalowane na Ukrainie od marca do maja 2022 roku można oglądać na wystawie "Slava Ukraini" w budynku francuskiego parlamentu.

Jedna z nich, inspirowana obrazem Eugene Delacroix z 1830 roku "Wolność wiodąca lud na barykady", została wykonana dla ambasady Francji w Kijowie w maju 2022 roku. Obecnie została zakupiona przez francuski parlament jako część jego stałej kolekcji.

Wystawa będzie dostępna do 25 lutego.

Marcin Furdyna