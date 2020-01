Francja: Prasa: pięć lat po zamachu na sklep koszerny wśród Żydów wciąż panuje niepokój

W piątą rocznicę zabicia czterech Żydów w zamachu na paryski sklep koszerny Hyper Cacher władze Paryża i rząd złożyły w czwartek hołd ofiarom, deklarując nieustanną walkę z antysemityzmem. Francuska prasa podkreśla, że "Żydów wciąż przepełnia niepokój".

Zamachu na koszerny market dokonał wielokrotnie karany przestępca, obywatel francuski pochodzący z Afryki, który wcześniej w więzieniu przeszedł na islam. Podczas odsiadywania wyroku poznał jednego z dwóch braci Kouachi, którzy 7 stycznia 2015 r. zamordowali 12 osób - redaktorów i pracowników tygodnika satyrycznego "Charlie Hebdo".

W czwartek po południu na wezwanie Rady Przedstawicielskiej Instytucji Żydowskich (CRIF) przed sklepem zgromadziło się kilkaset osób, głównie Żydów. Przedstawiciele francuskiej wspólnoty żydowskiej w wygłoszonym w tym miejscu przemówieniu ocenili, że wobec nasilających się przejawów antysemityzmu, takich jak napady, graffiti na budynkach oraz obrzucanie kamieniami placówek żydowskich i niszczenie grobów na cmentarzach, "rana jest otwarta". Podkreślono, że władze oraz politycy, choć deklarują "nieustającą walkę z antysemityzmem", nie mogą być skuteczni, gdyż "odmawiają wskazania, skąd bierze się antysemityzm".

We wtorek przed dawną siedzibą "Charlie Hebdo" w Paryżu zebrało się ok. 100 osób, które oddały hołd ofiarom ataku terrorystycznego z 2015 r., w którym dwaj islamiści, Said i Cherif Kouachi, zabili 12 osób. W ceremonii uczczenia pamięci zmarłych wzięli udział francuscy politycy: minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner, minister sprawiedliwości Nicole Belloubet, sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Laurent Nunez i burmistrz Paryża Anne Hidalgo.

Jak pisał m.in. adwokat i publicysta dziennika "Le Figaro" Gilles-William Goldnadel, antysemickie wybryki ostatnich lat są niemal wyłącznym dziełem islamistów i choć często obciąża się nimi elementy skrajnej prawicy, od dawna nie stosują one we Francji przemocy wobec Żydów.

"Pięć lat po zabójczym wzięciu zakładników (w Hyper Cacher - PAP) francuscy Żydzi żyją w obawie przed antysemickimi przestępstwami" - ocenia na stronie internetowej tygodnik "L'Express". Ta obawa - pisze autor artykułu - "wzmocniona jest przekonaniem pozostawania na pierwszej linii, bycia pierwszym celem zamachów dżihadystów".

"Choć mija czas, zamach na Hyper Cacher wciąż jest wielką traumą dla wspólnoty żydowskiej we Francji" - powiedział cytowany w czwartkowym numerze dziennika "Liberation" historyk Marc Knobel z Francji CRIF.

Według tej organizacji w ciągu 20 lat z Francji wyjechało około 10 proc. Żydów. Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, wyprowadzają się z przedmieść, zamieszkanych licznie przez muzułmanów, do bezpieczniejszych dzielnic, w których niewielu jest jeszcze imigrantów - podkreślił historyk.

"Ten dramat wciąż jest przyczyną cierpienia" - powiedział w wywiadzie dla radia France Inter naczelny rabin Francji Haim Korsia. Tłumaczył, że "za każdym razem, gdy judaizm był zagrożony, społeczeństwo znajdowało się na skraju przepaści". "Rasizm jest niedopuszczalny zarówno wobec nas, jak i wobec islamu" - zaznaczył rabin.

"Wszelka nienawiść jest nie do zniesienia i dlatego musimy wspólnie na nią reagować - podkreślił Korsia. - Aby razem się podnieść, musimy się oprzeć na sile, którą odnaleźliśmy w 2015 roku". Nawiązał w ten sposób do ulicznych manifestacji po zamachach na "Charlie Hebdo", w których udział wzięły co najmniej 2 mln osób.

Historyk Georges Bensoussan w wywiadzie dla dziennika "Le Figaro" powiedział: "Antysemityzm jest obecnie tak krzyczący, że próbując to ukryć, narażalibyśmy się na śmieszność. Natomiast tabu stanowią antysemici. Potępia się zło, ale w cieniu pozostawia jego sprawców. Krzyczy się +nigdy więcej+ i upamiętnia martwych Żydów po to, by łatwiej zapomnieć o żywych".

Winą za ten stan rzeczy historyk obciąża elity, które "odizolowane są od naporu migracyjnego" i "których nie obchodzi los biedniejszej części społeczeństwa". Z naciskiem stwierdza, że "porzucenie Żydów nie powinno być odczytywane przez pryzmat antysemityzmu, ale należy je odczytywać jako ilustrację rozdarcia francuskiej tkanki społecznej".

Z Paryża Ludwik Lewin