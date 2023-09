Francja: Prawica oskarża Francję i UE o „porzucenie” Włoch i krytykuje politykę migracyjną

Polityk prawicy Marion Marechal Le Pen przebywająca na włoskiej wyspie Lampedusie oskarżyła w piątek Francję i Unie Europejską o "porzucenie" Włoch w obliczu kryzysu migracyjnego. Inni przedstawiciele prawicy apelują do prezydenta Emmanuela Macrona o nieprzyjmowanie imigrantów do Francji.

"Włoski rząd został opuszczony przez Unię Europejską i Francję" - stwierdziła Marion Marechal, wiceprzewodnicząca partii Rekonkwista i siostrzenica Marine Le Pen w wypowiedzi dla stacji BFMTV z włoskiej Lampedusy.

"W pewnym sensie Francja i rząd francuski są za to odpowiedzialne, ponieważ na przykład w listopadzie zeszłego roku powitali w Tulonie Ocean Viking (statek humanitarny z migrantami - PAP). Chcę zdać relację z sytuacji i przekazać Włochom przesłanie wsparcia społecznego (…) za tydzień ci migranci będą z nami, w Nicei lub w Mentonie" - mówiła Marechal.

"Musimy pójść znacznie dalej w polityce migracyjnej" - dodała. "Wiemy, że gdy są już na kontynencie europejskim, bardzo trudno jest odesłać tych ludzi (migrantów) z powrotem. Musimy finansować hot spoty, ośrodki, które umożliwiają rozpatrywanie wniosków na granicach UE, a nie na naszym terytorium" - doprecyzowała polityk.

W wywiadzie dla stacji Cnews Marion Marechal opowiedziała się natomiast za modelem australijskim polegającym na nieprzyjmowaniu migrantów przypływających na łodziach do wybrzeży Australii. "Odpowiedzialna polityka migracyjna polegałaby na wdrożeniu słynnego australijskiego +no way+" - podkreśliła polityk.

Tymczasem inny polityk skrajnej prawicy i przewodniczący Zjednoczenia Narodowe Jordan Bardella, wezwał prezydenta Francji Emmanuela Macrona, aby "uroczyście złożył zobowiązanie", że "nie będzie przyjmować ani jednego migranta" z Lampedusy.

Z kolei przewodniczący partii Republikanie Eric Ciotti poprosił Macrona "o zastosowanie bezprecedensowych środków cywilnych i wojskowych w celu ochrony naszych granic". "Jutro staną u bram Francji" - ostrzegł Ciotti na platformie X.

Na włoską wyspę Lampedusa, położoną pomiędzy Maltą i wybrzeżem Tunezji, dotarło w ostatnich dniach drogą morską 6,8 tys. migrantów z krajów afrykańskich. Rząd w Rzymie z jednej strony podejmuje wysiłki na rzecz przenoszenia migrantów z wyspy na terytorium Włoch kontynentalnych, natomiast z drugiej - poszukuje rozwiązania problemu na szczeblu Unii Europejskiej.

Z Paryża Katarzyna Stańko