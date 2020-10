Francja: Prawie 17 tys. nowych infekcji SARS-CoV-2, najwięcej od wybuchu epidemii

We Francji w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 16 972 nowe zakażenia wirusem SARS-CoV-2; to największy dobowy przyrost od wybuchu epidemii - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł o 49, do 32 198.

Koronawirusem we Francji zakaziło się dotąd ogółem 606 625 osób. Według danych resortu zdrowia, w kraju są 1294 ogniska choroby, z czego 255 w domach opieki. Ich liczba wzrosła w ciągu ostatniej doby o 80.

Zwiększyła się też liczba osób przyjmowanych do szpitali i pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii - przekazało ministerstwo w komunikacie.

Poprzedni dzienny rekord nowych infekcji we Francji odnotowano 24 września - zauważa agencja Reutera.