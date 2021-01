Francja: Prawie 27 tys. zakażeń koronawirusem, 3,3 proc. przypadków to wariant brytyjski

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 26 916 osób, na Covid-19 zmarło 350 osób – podała w środę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Od początku pandemii łączna liczba wykrytych infekcji wzrosła do 3 106 859, a zgonów do 74 456.

Do ciągu poprzednich 24 godzin do szpitali trafiło 1933 chorych, z czego 318 - na oddziały intensywnej terapii.

Liczba zainfekowanych pacjentów w szpitalach wynosi 27 133. Na oddziałach intensywnej terapii na Covid-19 leczonych jest 3 097 osób, czyli o 26 więcej niż we wtorek.

Odsetek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa wynosi 7,1 proc.

Brytyjski wariant koronawirusa stanowił 3,3 proc. przypadków zakażenia wykrytych we Francji w dniach 7 i 8 stycznia - podały w środę władze medyczne.

Rzecznik prasowy rządu poinformował, że rząd nie wyklucza wprowadzenia pełnego lockdownu. Decyzje w tym zakresie oczekiwane są do końca tygodnia.

Z Paryża Katarzyna Stańko