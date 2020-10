Francja: Prawie 50 tys. nowych zakażeń koronawirusem

W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto 49 215 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 256 zakażonych - wynika z danych opublikowanych w piątek przez władze. Piątek jest pierwszym dniem ogólnokrajowego lockdownu.

Nowych zakażeń jest o 1,5 tys. więcej niż dzień wcześniej, jednak jest to mniej niż odnotowany w niedzielę rekord ponad 52 tys. infekcji. Niemal 20 proc. przeprowadzonych testów dało wynik pozytywny; odsetek ten wzrasta niemal bez przerwy od września, kiedy wynosił 4,5 proc.

Jak wynika z danych, w ciągu ostatnich 7 dni do szpitali przyjęto 16 258 pacjentów z Covid-19 (dzień wcześniej liczba ta wynosiła 15 786), z czego 2401 przebywa na oddziałach intensywnej terapii (w czwartek - 2278). Jak zapowiedział minister zdrowia Olivier Veran, do połowy listopada na oddziałach intensywnej terapii może znaleźć się prawie 9 tys. pacjentów - o 2 tys. więcej niż w szczytowym okresie pierwszej fali pandemii. Według ministra liczba obecnie dostępnych łóżek na takich oddziałach powinna wkrótce zostać zwiększona do 7 tys.

Oficjalny bilans pandemii we Francji to obecnie 1 331 984 wykrytych infekcji i 36 276 zgonów osób zakażonych koronawirusem.

W piątek rozpoczął się we Francji drugi ogólnokrajowy lockdown, co oznacza m.in zakaz przemieszczania się bez konkretnej przyczyny. Jak stwierdził premier Jean Castex, który wcześniej wielokrotnie deklarował, że zrobi wszystko, by drugiego lockdownu uniknąć, "po prostu nie było innego wyjścia". Ograniczenia mają potrwać miesiąc, choć prezydent Emmanuel Macron stwierdził w środę, że mogą zostać zniesione wcześniej, o ile liczba nowych zakażeń spadnie poniżej 5 tys. dziennie.