Francja: Premier apeluje, by uczniowie zostali w domach przed świętami

Premier Francji Jean Castex zaapelował we wtorek, by dzieci, które mają możliwość pozostania w domach, nie szły do szkoły w czwartek i piątek, tj. przed przerwą świąteczną, by przed Bożym Narodzeniem ograniczyć ryzyko zakażeń.

We wtorkowym wywiadzie dla radia Europe 1 Castex powołał się na wytyczne Rady Naukowej przy francuskim rządzie.

"Rada mówi, by ci, którzy mogą nie zabierać dzieci do szkoły w czwartek i piątek, tego nie robili" - podkreślił szef rządu.

Wcześniej minister edukacji Jean-Michel Blanquer powiedział agencji AFP, że uczniowie, którzy nie pojawią się w szkole w ciągu dwóch ostatnich dni przed świąteczną przerwą, zostaną usprawiedliwieni, o ile ich rodzice poinformują o tym szkołę.

Castex poradził też - znów powołując się na rekomendację Rady Naukowej - by ci, którzy chcą święta spędzić z rodziną, wcześniej odbyli tygodniową samoizolację.