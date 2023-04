Francja: Premier Borne obiecała przyspieszyć kolejne reformy po wprowadzeniu reformy emerytalnej

Premier Francji Elisabeth Borne obiecała w sobotę przyspieszyć kolejne reformy po wprowadzeniu reformy emerytalnej, chodzi m.in. o, zagwarantowanie pełnego zatrudnienia, reformę systemu zdrowia, edukacji oraz transformację energetyczną kraju.

"Jesteśmy zdeterminowani, aby przyspieszyć reformy" - stwierdziła Borne przemawiając na kongresie partii prezydenckiej Renesans.

"Chcemy zbudować Francję pełnego zatrudnienia", "zagwarantować równe szanse", "działać na rzecz zdrowia i edukacji" - podkreśliła premier.

Borne zabrała publicznie głos po raz pierwszy od czasu zatwierdzenia w piątek reformy emerytalnej przez Radę Konstytucyjną, a następnie jej ogłoszenia w sobotę w monitorze rządowym.

"Dzisiaj nie ma ani zwycięzcy, ani przegranego. Jest trudna reforma, wiem o tym. Reforma, która wymaga wysiłku wielu naszych rodaków, mam tego świadomość. Ale reforma uwzględniająca sytuację każdego człowieka. Jest to niezbędna reforma, aby zagwarantować przyszłość naszego systemu repartycyjnego" - oświadczyła premier.

Rząd Borne nie ma jednak większości w parlamencie, co oznacza potrzebę tworzenia sojuszy politycznych w celu przegłosowywania kluczowych dla kraju reform lub stosowanie art.49.3 konstytucji, który umożliwia pomijanie ścieżki parlamentarnej tak, jak miało to miejsce w przypadku ustawy emerytalnej, podwyższającej wiek przejścia na emeryturę z 62 do 64 lat.

Borne, której rząd utrzymał się zaledwie dzięki 9 głosom w czasie ostatniego głosowania wotum nieufności w parlamencie, opowiedziała się za działaniami z "pokorą", "szacunkiem", "uwagą w wysłuchiwaniu rodaków".

Z Paryża Katarzyna Stańko