Francja: Premier Borne: Rosja będzie musiała odpowiedzieć za barbarzyństwo na Ukrainie

Rosja będzie musiała odpowiedzieć za "barbarzyńskie łamanie praw wojennych" na Ukrainie - powiedziała w środę premier Francji Elisabeth Borne podczas debaty na temat konfliktu we francuskim Senacie.

"Tam, gdzie posuwa się armia ukraińska, wyzwoleniu towarzyszy odkrycie rzezi lub masowych grobów, jak wiosną w Buczy, a ostatnio w Iziumie. To szokujące, odrażające, potworne czyny. Rosja będzie musiała za to odpowiedzieć" - powiedział francuska premier.

Borne odniosła się również do "niesamowitych komentarzy" rosyjskiego ministra obrony na temat rzekomego przygotowywania się Ukrainy do użycia "brudnej bomby". "To nic innego jak kolejne kłamstwo Moskwy, które wywołuje eskalację" - skomentowała.

Oddała przy tym hołd, przy aplauzie Senatu, Ukraińcom, których "odwaga budzi podziw", a "bohaterstwo rodzi szacunek". "Ale mimo rosyjskich słabości nie wierzcie ani przez chwilę, że koniec walk jest bliski" - ostrzegła.

"Rosja jest gotowa na wszystko. I to nie na polu bitwy, ale przy stole negocjacyjnym znajdziemy wyjście z tej wojny" - zapowiedziała.

W kwestii dozbrajania Ukrainy w szczególności przypomniała najbliższą dostawę przez Francję "systemów przeciwlotniczych takich jak Crotale". "My rozważamy wysłanie dodatkowych środków artyleryjskich, takich jak wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet LRU" - wskazała.

Podkreśliła też, że rosyjski atak ma bardzo konkretne konsekwencje dla Francji. "Konsekwencje, których skutków niestety jeszcze nie zmierzyliśmy" - oświadczyła.