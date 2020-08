Francja: Premier: epidemia wraca, 19 departamentów w strefie czerwonej

Premier Francji Jean Castex ogłosił w czwartek, że pandemia powraca, a 19 z 96 departamentów kraju zakwalifikowano do strefy czerwonej, w której koronawirus jest szczególnie aktywny. Noszenie masek stanie się obowiązkowe w całym Paryżu - poinformował.

Dotychczas zasłanianie nosa i ust w stolicy obowiązywało jedynie w wyznaczonych strefach - przypomniał szef rządu podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrami zdrowia oraz edukacji - Olivierem Veranem i Jean-Michelem Blanquerem.

Zapewnił, że rząd "zrobi wszystko", aby uniknąć ponownej ogólnokrajowej kwarantanny i zamrożenia gospodarki.

Powiedział, że policja odnotowuje dziennie około 700 przypadków łamania nakazu noszenia masek w wyznaczonych miejscach.

Rząd zaobserwował "bezsporny nawrót epidemii", która "postępuje na całym terytorium" - zaznaczył Castex, dodając, że służby medyczne rejestrują obecnie około 39 przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców, tj. cztery razy więcej niż miesiąc wcześniej. "Nadszedł czas na interwencję" - podkreślił.

"Współczynnik reprodukcji wirusa przekracza 1, co oznacza, że wirus się rozprzestrzenia. W maju wskaźnik ten wynosił 0,7. Wróciliśmy do poziomu 1,4" - poinformował premier. Dodał, że liczba zakażonych wzrasta we wszystkich grupach wiekowych.

Do szpitali przyjmowanych jest tygodniowo około 800 pacjentów z Covid-19, podczas gdy jeszcze sześć tygodni temu było to 500 osób tygodniowo.

Veran poinformował natomiast, że służby medyczne zamierzają przeprowadzać około miliona testów na koronawirusa tygodniowo; teraz jest to 800 tys.

Blanquer przypomniał natomiast o obowiązku noszenia masek w szkołach i na uczelniach przez nauczycieli i wykładowców oraz dzieci powyżej 11. roku życia.

